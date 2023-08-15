Відтепер штраф за проїзд без квитка можна сплатити онлайн у транспорті

Відтепер сплатити штраф за безквитковий проїзд можна одразу в наземному громадському транспорті – через QR-код та реквізити.

Про це повідомляють у КМДА.

Інформаційні плакати з реквізитами та QR-кодами для сплати штрафів розмістили в усьому рухомому складі. Світлини з відповідними оголошеннями оприлюднили у спільноті «Управа КПТ».

Штраф можна сплатити в присутності контролера за допомогою розрахункового рахунку КП «Київпастранс». У графі «Призначення платежу» необхідно зазначити номер штрафної квитанції. Також можна здійснити оплату за QR-кодом.

Фото: Levis/«Управа КПТ», kiev.informator.ua