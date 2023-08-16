Розпочався капітальний ремонт підземного переходу на "Шулявській": фото

55
Марія Іващук
share share

На метро “Шулявська” розпочався капітальний ремонт підземного переходу.

Комунальні служби уже провели підготовчі роботи, вздовж усього переходу встановлено тимчасову огорожу, проведено демонтаж плитки на стінах, знесено сходи, які вели до заводу «Більшовик», повідомляють у групі Los Solomas.

Як повідомляла раніше КМДА, реконструкцію підземного пішохідного переходу здійснюють у межах будівельних робіт на Шулявському шляхопроводі.

Роботи проходять на транспортній розв’язці на перетині проспекту Берестейського з вулицею Вадима Гетьмана.

Реконструкція передбачає відновлення електричних мереж і внутрішніх насосів із відкачування води з переходу, а також заміну сходів. Також облаштують ліфтові підйомники і накриття виходів із підземного переходу.

Основний комплекс робіт місто планує завершити до кінця 2024 року.

Опубліковано: 16 серпня 2023
шулявка
share share
«Нова пошта» запустила лінійку одягу й аксесуарів, щоб зібрати кошти на посилення ППО «Нова пошта» запустила лінійку одягу й аксесуарів, щоб зібрати кошти на посилення ППО Між Польщею та Україною відновлять залізничний маршрут, який закрили 13 років тому Між Польщею та Україною відновлять залізничний маршрут, який закрили 13 років тому Кава, лимонади й солодощі: біля «Печерської» відкрили кав’ярню 20/22 Avenue Coffee Кава, лимонади й солодощі: біля «Печерської» відкрили кав’ярню 20/22 Avenue Coffee На Воздвиженці відкрили коктейль-бар Pachey із терасою і тематичними коктейлями На Воздвиженці відкрили коктейль-бар Pachey із терасою і тематичними коктейлями У "Київ Цифровий" запустили опитування щодо проблем з громадським транспортом У "Київ Цифровий" запустили опитування щодо проблем з громадським транспортом З'явилися перші кадри нового мультфільму Хаяо Міядзакі З'явилися перші кадри нового мультфільму Хаяо Міядзакі «Укрзалізниця» продовжила курсування «гірських шатлів» до кінця літа «Укрзалізниця» продовжила курсування «гірських шатлів» до кінця літа «Київавтодор» замовив ремонт дороги на Кільцевій за 970 мільйонів гривень. На деякі матеріали ціни завищені вдвічі «Київавтодор» замовив ремонт дороги на Кільцевій за 970 мільйонів гривень. На деякі матеріали ціни завищені вдвічі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.