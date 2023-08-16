Розпочався капітальний ремонт підземного переходу на "Шулявській": фото

На метро “Шулявська” розпочався капітальний ремонт підземного переходу.

Комунальні служби уже провели підготовчі роботи, вздовж усього переходу встановлено тимчасову огорожу, проведено демонтаж плитки на стінах, знесено сходи, які вели до заводу «Більшовик», повідомляють у групі Los Solomas.

Як повідомляла раніше КМДА, реконструкцію підземного пішохідного переходу здійснюють у межах будівельних робіт на Шулявському шляхопроводі.

Роботи проходять на транспортній розв’язці на перетині проспекту Берестейського з вулицею Вадима Гетьмана.

Реконструкція передбачає відновлення електричних мереж і внутрішніх насосів із відкачування води з переходу, а також заміну сходів. Також облаштують ліфтові підйомники і накриття виходів із підземного переходу.

Основний комплекс робіт місто планує завершити до кінця 2024 року.