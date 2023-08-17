У Львові відновили автентичну браму на вулиці Уласа Самчука

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Ірина Маймур
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У Львові відновили дубову історичну браму в будинку на вулиці Уласа Самчука, 30.

Реставраційні роботи тривали майже два місяці, повідомляє ЛКП «Бюро спадщини».

Брама була в незадовільному стані, із втраченим через постійне затікання дощу лакофарбовим покриттям, особливо — у нижній частині. Також були втрачені ковані декоративні елементи, зазначають фахівці.

Під час реставраційних робіт відновили декоративну капітель притульної планки, профільований горизонтальний імпост (карниз). Також фахівці виготовили за автентичним зразком втрачені декоративні елементи металевих ґраток, усунули дисгармонійні ґратки світлика, відновили можливість відчиняти дверні віконця, а також встановили нову латунну клямку.

Крім цього, реставратори відновили геометрію нижніх тахель. У нижній частині дверних полотен реставратори влаштували додаткові планки для унеможливлення потрапляння води в приміщення брами.

Загалом вартість реставраційних робіт становила 63 тис. гривень. Місто сплатило 70 % вартості, а іншу частину — мешканці, які раніше подали заявку на участь у міській програмі співфінансування.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»

Опубліковано: 17 серпня 2023
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