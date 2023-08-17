Власник зруйнованої садиби Гавсевича в Одесі заплатив штраф і запропонував проєкт відновлення

201
Ірина Маймур
share share

Власник зруйнованого маєтку Гавсевича в Одесі заплатив штраф 170 тисяч гривень за порушення вимог охорони культурної спадщини.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

До того ж ТОВ «Універсал Дірект», якому належить пам’ятка, передав до обласного департаменту культури проєкт відновлення садиби.

Проєкт має пройти погодження спеціалістів, а в разі зауважень — врахувати їх. Після погодження проєкту власник будівлі отримає дозвіл на проведення робіт.

Раніше ми писали, що прокуратура відкрила провадження через знесення маєтку Гавсевича в Одесі. А власника старовинної садиби зобовʼязали сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень і відновити будівлю, яку він незаконно частково розібрав.

Фото: ДАБК Одеси, Одеська ОВА

Опубліковано: 17 серпня 2023
share share
На дорогах Вінниці облаштували перші «берлінські подушки» На дорогах Вінниці облаштували перші «берлінські подушки» Посеред лавандового поля на Одещині відкрили глемпінг Посеред лавандового поля на Одещині відкрили глемпінг Яка вартість оренди квартир в Києві та передмістях – статистика bird Яка вартість оренди квартир в Києві та передмістях – статистика bird Під час ремонту парку “Почайна” місту завдали збитків на 1,6 млн гривень – прокуратура Києва Під час ремонту парку “Почайна” місту завдали збитків на 1,6 млн гривень – прокуратура Києва У Львові відновили автентичну браму на вулиці Уласа Самчука У Львові відновили автентичну браму на вулиці Уласа Самчука У парку КПІ зрізали дерева: фото У парку КПІ зрізали дерева: фото Забудовнику 200-річних майстерень на Подолі вручили пам’яткоохоронний припис Забудовнику 200-річних майстерень на Подолі вручили пам’яткоохоронний припис Алекс Купер відкриває AVI на Житньому ринку Алекс Купер відкриває AVI на Житньому ринку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.