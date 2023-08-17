Власник зруйнованої садиби Гавсевича в Одесі заплатив штраф і запропонував проєкт відновлення

Власник зруйнованого маєтку Гавсевича в Одесі заплатив штраф 170 тисяч гривень за порушення вимог охорони культурної спадщини.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

До того ж ТОВ «Універсал Дірект», якому належить пам’ятка, передав до обласного департаменту культури проєкт відновлення садиби.

Проєкт має пройти погодження спеціалістів, а в разі зауважень — врахувати їх. Після погодження проєкту власник будівлі отримає дозвіл на проведення робіт.

Раніше ми писали, що прокуратура відкрила провадження через знесення маєтку Гавсевича в Одесі. А власника старовинної садиби зобовʼязали сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень і відновити будівлю, яку він незаконно частково розібрав.

Фото: ДАБК Одеси, Одеська ОВА