Один зі ставків у Голосіївському парку обмілів через вандалів

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Ірина Маймур
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Вандали викрали дошки із конструкції дамби на одному зі ставків Голосіївського каскаду. Це призвело до суттєвого зміління водойми.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Національного природного парку «Голосіївський».

Через вандалів постраждало озеро Гниле. Через це працівникам парку довелося терміново проводити ремонт дамби.

«Чого хотіли досягти цим актом вандалізму, невідомо, але ми просимо місцевих жителів не бути байдужими й у випадку підозрілих людей чи дій біля дамби, викликати поліцію», — йдеться в повідомленні.

Фото: Національний природний парк «Голосіївський»

Опубліковано: 18 серпня 2023
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