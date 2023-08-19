На вулиці Кирилівській обмежать рух трамваїв через ремонт колій

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Валерія Гуржий
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З 19 серпня і до закінчення робіт буде тимчасово обмежено рух трамваїв маршрутів № 11, 12, 16, 19, які курсують на вулиці Кирилівській ділянкою від вулиці Щекавицької до Подільського ТРЕД.

Про це повідомили у КМДА.

На цей період буде організовано рух:

  • трамваїв маршруту № 11-К – «Вул. Йорданська – Подільське ТРЕД»;
  • трамваїв маршруту № 12-К – «Пуща-Водиця – Подільське ТРЕД»;
  • трамваїв маршруту № 16-К – «Ст. м. «Героїв Дніпра – Подільське ТРЕД»;
  • трамваїв маршруту № 19-К – «Площа Тараса Шевченка – Подільське ТРЕД».

Для зручності пасажирів курсуватимуть автобуси тимчасового маршруту № 11-ТК «Контрактова площа – вул. Сирецька»:

вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул.Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Куренівська – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська.

Фото: КМДА

Опубліковано: 19 серпня 2023
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