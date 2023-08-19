На вулиці Кирилівській обмежать рух трамваїв через ремонт колій

З 19 серпня і до закінчення робіт буде тимчасово обмежено рух трамваїв маршрутів № 11, 12, 16, 19, які курсують на вулиці Кирилівській ділянкою від вулиці Щекавицької до Подільського ТРЕД.

Про це повідомили у КМДА.

На цей період буде організовано рух:

трамваїв маршруту № 11-К – «Вул. Йорданська – Подільське ТРЕД»;

трамваїв маршруту № 12-К – «Пуща-Водиця – Подільське ТРЕД»;

трамваїв маршруту № 16-К – «Ст. м. «Героїв Дніпра – Подільське ТРЕД»;

трамваїв маршруту № 19-К – «Площа Тараса Шевченка – Подільське ТРЕД».

Для зручності пасажирів курсуватимуть автобуси тимчасового маршруту № 11-ТК «Контрактова площа – вул. Сирецька»:

вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул.Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Куренівська – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська.

Фото: КМДА