Хрещатик на тиждень перекриють: як курсуватиме громадський транспорт

Із понеділка, 21 серпня, і до 28 серпня вулиця Хрещатик буде перекрита. Громадський транспорт курсуватиме зі змінами.

Про це повідомили у КМДА.

Зокрема, рух автобусних маршрутів на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської буде організовано:

автобуси маршруту № 62 – від Ботанічного саду до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотньому напрямку вул. Велика Житомирська) – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 114 – від залізничного вокзалу «Центральний» до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотньому напрямку вул. Велика Житомирська) – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом.

Фото: Checkpoint