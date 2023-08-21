Будівельна компанія намагається через суд скасувати заборону на будівництво ТРЦ на Хрещатику

Будівельна компанія «Олімп-ЛТД», яка почала зводити на Хрещатику п'ятиповерховий торговий комплекс із трьома підземними поверхами, намагається через суд скасувати заборону на проведення робіт, яку видав ДІАМ.

Про це пише "Київвлада".

Раніше ми писали, що на Хрещатику, 23Б реконструюють закинуту споруду, яка раніше була рестораном «Гімалаї». Там хочуть звести ТРЦ.

Згодом будівництво по вулиці Хрещатик 23-Б було зупинено, а замовнику та генпідряднику винесено постанови щодо штрафів на суму майже 5 млн грн.

Фото: «Едельбург архітект»