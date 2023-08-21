Міська влада Києва заборонила проведення масових заходів на День Незалежності

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Валерія Гуржий
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Міський голова Києва Віталій Кличко видав окреме доручення заступникам КМДА щодо заборони проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру 23 та 24 серпня.

Він також звернувся до керівників Національної поліції та ДСНС в місті Києві та закликав вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора України, та Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні.

Фото: Unsplash\Vita Maksymets

Опубліковано: 21 серпня 2023
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