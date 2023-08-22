У Сан-Франциско з’явились безкоштовні автобуси без водіїв: що з ними не так

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Ірина Маймур
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У Сан-Франциско запустили безпілотні автобуси, пише AP News.

Безоплатний автобус курсує за фіксованим маршрутом із сімома зупинками й поєднує житлові райони з магазинами та громадськими центрами.

У шаттлі немає місця водія або рульового колеса, але є супроводжувальник. За потреби він може керувати транспортом за допомогою ручного контролера.

Автобус вміщує до 10 пасажирів. Він працюватиме щодня з 9:00 до 18:00 і курсуватиме кожні 20 хвилин.

Безпілотні шаттли запустили працює в межах пілотної грантової програми, щоб оцінити того, як автономні транспортні засоби можуть доповнити систему громадського транспорту.

Каліфорнійська комісія з комунальних послуг дозволила двом компаніям роботаксі, Cruise і Waymo, цілодобові пасажирські перевезення в Сан-Франциско. Однак на автобуси надходить дуже багато скарг через те, що вони здійснюють несподівані зупинки, створюють затори та аварії і блокують проїзд автівок екстрених служб.

Фото: Techxplore

Опубліковано: 22 серпня 2023
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