У Києві ввели безпересадковий квиток: на яких маршрутах

Департамент транспортної інфраструктури КМДА увів безпересадковий квиток на декількох маршрутах через ремонт колій на вулиці Кирилівській.

Про це повідомляють у КМДА.

На вулиці Кирилівській від Щекавицької до Подільського трамвайного депо триває ремонт колій, тому рух трамваїв обмежено. На час ремонту організували маршрути трамваїв, оплата на яких здійснюється лише один раз. Під час пересадки повторно оплачувати проїзд не потрібно.

На яких трамвайних маршрутах діє безпересадковий квиток:

маршрут № 11-К — «Вул. Йорданська — Подільське ТРЕД»;

маршрут № 12-К — «Пуща-Водиця — Подільське ТРЕД»;

маршрут № 16-К — «Ст. м. «Героїв Дніпра — Подільське ТРЕД»;

маршрут № 19-К — «Площа Тараса Шевченка — Подільське ТРЕД».

Для зручності пасажирів також курсують автобуси тимчасового маршруту № 11-ТК «Контрактова площа — вул. Сирецька»:

вул. Спаська — вул. Межигірська — вул. Щекавицька — вул. Костянтинівська — вул. Оленівська — вул. Кирилівська — вул. Сирецька — вул. Семена Скляренка — вул. Куренівська — вул. Кирилівська — вул. Щекавицька — вул. Костянтинівська — вул. Спаська.

Фото: 44.uа