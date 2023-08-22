У Києві ввели безпересадковий квиток: на яких маршрутах

Департамент транспортної інфраструктури КМДА увів безпересадковий квиток на декількох маршрутах через ремонт колій на вулиці Кирилівській.
Про це повідомляють у КМДА.
На вулиці Кирилівській від Щекавицької до Подільського трамвайного депо триває ремонт колій, тому рух трамваїв обмежено. На час ремонту організували маршрути трамваїв, оплата на яких здійснюється лише один раз. Під час пересадки повторно оплачувати проїзд не потрібно.
На яких трамвайних маршрутах діє безпересадковий квиток:
Для зручності пасажирів також курсують автобуси тимчасового маршруту № 11-ТК «Контрактова площа — вул. Сирецька»:
Фото: 44.uа