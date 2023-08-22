У Львові створили перший в Україні парк розваг для дітей з інвалідністю

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Ірина Маймур
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У Львові відкрили перший в Україні парк розваг для дітей з інвалідністю.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Парк розваг розташували на подвір’ї центру соціальних послуг «Джерело», що на проспекті Червоної Калини, 86А. Його за власний кошт створило подружжя американців Едді й Тетяна Вейн.

Локація займає площу 1 100 кв. м. На ній розташовані гойдалки та качелі для дітей на кріслах колісних, велика гірка і розваги для дітей із розладами спектру аутизму, мініфутбольне поле та інші зони.

Парк поділили на дві локації — для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату та дітей із розладами спектру аутизму.

У першій зоні діти можуть безпечно покататися на гойдалці. Їх фіксують у високих кріслах за допомогою спеціальних пасків безпеки. Поряд можна покататися на круговій каруселі.

Також тут розташовані сенсорні локації для зорового контакту, щоби викликати в дітей певні асоціації, та звукові панелі, де можна почути звуки різних інструментів. До того ж на локації є змога пограти кольоровими гумовими іграшками.

У міськраді зазначають, що майданчик створений саме для дітей з інвалідністю. Тому має певні елементи, які передбачені саме для їх безпеки, зручності й комфорту. Ці елементи можуть бути не зовсім безпечними для дітей без інвалідності чи порушень розвитку.

Фото: Львівська міська рада

Опубліковано: 22 серпня 2023
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