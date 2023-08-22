У Львові створили перший в Україні парк розваг для дітей з інвалідністю

У Львові відкрили перший в Україні парк розваг для дітей з інвалідністю.
Про це повідомила Львівська міська рада.
Парк розваг розташували на подвір’ї центру соціальних послуг «Джерело», що на проспекті Червоної Калини, 86А. Його за власний кошт створило подружжя американців Едді й Тетяна Вейн.
Локація займає площу 1 100 кв. м. На ній розташовані гойдалки та качелі для дітей на кріслах колісних, велика гірка і розваги для дітей із розладами спектру аутизму, мініфутбольне поле та інші зони.
Парк поділили на дві локації — для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату та дітей із розладами спектру аутизму.
У першій зоні діти можуть безпечно покататися на гойдалці. Їх фіксують у високих кріслах за допомогою спеціальних пасків безпеки. Поряд можна покататися на круговій каруселі.
Також тут розташовані сенсорні локації для зорового контакту, щоби викликати в дітей певні асоціації, та звукові панелі, де можна почути звуки різних інструментів. До того ж на локації є змога пограти кольоровими гумовими іграшками.
У міськраді зазначають, що майданчик створений саме для дітей з інвалідністю. Тому має певні елементи, які передбачені саме для їх безпеки, зручності й комфорту. Ці елементи можуть бути не зовсім безпечними для дітей без інвалідності чи порушень розвитку.
Фото: Львівська міська рада