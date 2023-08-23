На Лук'янівській площі розбирають дах пам'ятки архітектури

У Києві на Дегтярівській, 7б розбирають дах будівлі електростанції Лук'янівського парку міської залізниці, що є памʼяткою архітектури, повідомляють активісти пам’яткоохоронного хабу “Цегла”.

Фото: Цегла

“Сьогодні (22 серпня – БЖ) демонтували дах та частину міжповерхового перекриття, часу побудови будівлі”, – йдеться у повідомленні.

Будинок споруджено у 1908-1909 роках у популярному тоді стилі модерн.

Фото: Цегла

Будівля за адресою: Дегтярівська, 7б отримала охоронний статус ще 1986 року. Після закриття Лукʼянівського трамвайного депо у 2005 році він тривалий час стояв пусткою.

Нагадаємо, що на вул. Дегтярівській планують збудувати ТРЦ Lukianivka Mall. Його будівництво розпочато восени 2013 року поблизу станції метро «Лук'янівська» на місці колишнього трамвайного депо. Девелопер обіцяв зберегти будівлю електростанції Лук'янівської міської залізниці – пам'ятки архітектури початку ХХ століття – та інтегрувати її до ТРЦ.

Проєкт ТРЦ Lukianivka Mall

Раніше ми поспілкувались зі столичним пам’яткоохоронцем Дмитром Перовим про проблемні точки на мапі Києва, де може зникнути цінна історична архітектура.