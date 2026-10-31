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Режисер «Обсесії» Каррі Баркер випустив п'ятихвилинний горор на YouTube

Ірина Маймур 31 жовтня 2026
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Американський режисер Каррі Баркер, відомий за фільмом жахів «Обсесія», випустив нову п'ятихвилинну короткометражку Mama Bear («Мама-ведмедиця»). Її можна безкоштовно переглянути на YouTube, пише TheWrap.

За сюжетом прибиральник Флойд засинає в будинку клієнта, де його будить телефонний дзвінок із погрозами. Невдовзі чоловік помічає сліди крові на підлозі та загадкову постать у кутку кімнати.

Прев'ю відео

Головні ролі виконали Джон Лі Річардсон, Кеті Саріф, Еріка Кройц і Джошуа Снайдер. Баркер сам написав сценарій, зрежисував і змонтував короткометражку, створену за спонсорської підтримки Windows.

Фільм вийшов на YouTube-каналі That's a Bad Idea, який Баркер веде разом із давнім творчим партнером Купером Томлінсоном. Саме завдяки короткометражним горорам режисер здобув першу популярність. Зокрема, його робота «Стілець» (The Chair) привернула увагу продюсера Джеймса Гарріса, який згодом допоміг реалізувати «Обсесію».

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Цей повнометражний горор розповідає про хлопця Беара, який закоханий у подругу дитинства Нікі. Він звертається до магічної «Верби бажань», щоб домогтися взаємності, але почуття дівчини перетворюються на небезпечну одержимість.

«Обсесія» вийшла в прокат у травні 2026 року й зібрала у світі понад $525 мільйонів за виробничого бюджету менш ніж $1 мільйон.

Прев'ю відео

Наступним повнометражним проєктом Баркера стане комедійний горор «Будь-що, крім привидів» (Anything But Ghosts) про двох шахраїв, які видають себе за дослідників паранормальних явищ. У фільмі зіграють Аарон Пол і Брайс Даллас Говард, а прем'єру заплановано на 7 травня 2027 року.

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