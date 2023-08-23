В університеті Шевченка відреставрували автентичні вікна, зруйновані через російський обстріл

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Ірина Маймур
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У КНУ імені Тараса Шевченка відреставрували автентичні вікна, зруйновані минулого року внаслідок російської атаки.

Про це повідомив заступник директорки департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

За його словами, візуальне обстеження пошкоджень допомогло виявити дві вцілілі автентичні рами в комплексі будівель університету.

Процес відновлення тривав понад пів року. У ньому брав участь київський реставратор Микита Яворський.

Під час реставрації за допомоги фракційного аналізу та комп’ютерних технологій встановили оригінальний колір вікон та підібрали палітру. Також засклили рами.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 23 серпня 2023
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