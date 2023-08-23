В Одесі відреставрували двері кінця ХІХ століття на вулиці Дегтярній

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Ірина Маймур
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Активісти проєкту «1000 дверей» відновили двері Фішеровича зразка 1882 року на вулиці Дегтярна, 13.

Про це вони повідомили на фейсбук-сторінці.

Після реконструкції у дверях з’явилося нове скло з декоративною обв’язкою світлових отворів обох стулок. Також фахівці відновили карнизи і стулкові планки з боку подвір’я та під’їзду, відтворили відбійники з латунними вставками, відреставрували латунні ручки і просочили олією новий поріг, оздоблений латунним коробом.

Тепер завдяки доводчику активної стулки двері плавно й щільно зачиняються, а електро-ригельний замок забезпечує під’їзду безпеку навіть у разі відключення світла. Двері неактивної стулки надійно закриваються на реставровані шпингалети, що входять в отвори з нержавіючої сталі, які закріплені на шурупи з нержавіючої сталі.

Захист і об’єм дверей кольору темного горіха забезпечує покриття лазур’ю від ультрафіолету, олією та поліролем із воском.

До того ж реставратори відтворили в авторському кольорі, знайденому під час дослідження, гіпсову декоративну тягу, що обрамляє двері.

Фото: «1000 дверей»

Опубліковано: 23 серпня 2023
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