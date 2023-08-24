Французький архітектор розробить проєкт громадського простору в Миколаєві

Архітектор із Франції Мартен Моріс Анрі Дюплант’є проєктуватиме громадський простір у центрі Миколаєва.

Про це повідомив заступник директора департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міськради Євген Поляков.

Міська влада підписала із французьким архітектором меморандум про співпрацю, аби створити в Миколаєві естетично привабливе і якісне міське середовище відповідно до європейських урбаністичних принципів.

Роботи проводитимуть у сквері вздовж проспекту Героїв України в Центральному районі міста, що розташований поблизу житлових будинків №17, 19. Площа робіт сягатиме понад 9 000 км².

Наразі вже почали розробляти концептуальні проєктні рішення. Робота над ними триватиме від початку вересня до кінця листопада без залучення бюджетних коштів.

Фото: Євген Поляков