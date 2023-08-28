Києву остаточно повернули ділянки на Микільській Слобідці. Там облаштують парк

559
Ірина Маймур
share share

Громаді Києва остаточно повернули дві комунальні земельні ділянки на Микільсько-Слобідській, 7–9.

Забудовник планував звести там ЖК Sundance, повідомляє громадська організація «Микільська Слобідка».

Зазначається, що Верховний Суд відмовив забудовнику, «ЛВ-ХОЛДИНГ» і ТОВ «НОВА СЛОБІДКА», у задоволенні позову щодо поновлення оренди цих ділянок.

Тепер на цьому місці створять парк «Дикий Лівий». Він простягатиметься від моста «Метро» вздовж Микільської Слобідки до урочища Горбачиха. Проєкт парку представили архітектори та дизайнери SBM Studio.

Нагадаємо, що забудовник ТОВ «Нова Слобідка» хотів звести за адресою Микільсько-Слобідська, 7–9 ЖК. Місцеві жителі виступили проти. Будівництво було заморожене через судові позови, однак за деякий час поновили, і на ділянку заїхала будівельна техніка. Тоді комунальники та місцеві встановили бетонні блоки й перекрили проїзд для техніки. Зрештою будівництво призупинили і паркан прибрали.

У червні 2021 року суд остаточно заборонив будівництво висоток на Микільській Слобідці. А в листопаді Київрада проголосувала за створення парка вздовж Микільської Слобідки. Активісти зібрали кошти на розроблення концепції ревіталізації прибережних зон і замовили концепт парку «Дикий Лівий» архітекторам із SBM Studio.

Фото: Олена Фатєєва

Опубліковано: 28 серпня 2023
share share
Кияни закликають Кличка прибрати серп і молот із мозаїки на Хрещатику Кияни закликають Кличка прибрати серп і молот із мозаїки на Хрещатику На Виноградарі відкрили кафе сучасної української кухні «За Шафою» На Виноградарі відкрили кафе сучасної української кухні «За Шафою» У сквері на розі Гончара і Хмельницького хочуть облаштувати акустичний парк У сквері на розі Гончара і Хмельницького хочуть облаштувати акустичний парк На Сагайдачного хотіли добудувати два поверхи до пам’ятки архітектури На Сагайдачного хотіли добудувати два поверхи до пам’ятки архітектури Будівлю Лукʼянівського парку міської залізниці збережуть і відреставрують Будівлю Лукʼянівського парку міської залізниці збережуть і відреставрують На 18 локаціях Києва облаштували кільцеві розв’язки: де саме На 18 локаціях Києва облаштували кільцеві розв’язки: де саме У Києві відкрився Музей українського грамзапису. Там зберігають унікальні платівки У Києві відкрився Музей українського грамзапису. Там зберігають унікальні платівки Будиночок на дереві та ніч у замку: ось 8 незвичних місць, де ви ще встигнете відпочити Будиночок на дереві та ніч у замку: ось 8 незвичних місць, де ви ще встигнете відпочити
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.