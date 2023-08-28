Києву остаточно повернули ділянки на Микільській Слобідці. Там облаштують парк

Громаді Києва остаточно повернули дві комунальні земельні ділянки на Микільсько-Слобідській, 7–9.

Забудовник планував звести там ЖК Sundance, повідомляє громадська організація «Микільська Слобідка».

Зазначається, що Верховний Суд відмовив забудовнику, «ЛВ-ХОЛДИНГ» і ТОВ «НОВА СЛОБІДКА», у задоволенні позову щодо поновлення оренди цих ділянок.

Тепер на цьому місці створять парк «Дикий Лівий». Він простягатиметься від моста «Метро» вздовж Микільської Слобідки до урочища Горбачиха. Проєкт парку представили архітектори та дизайнери SBM Studio.

Нагадаємо, що забудовник ТОВ «Нова Слобідка» хотів звести за адресою Микільсько-Слобідська, 7–9 ЖК. Місцеві жителі виступили проти. Будівництво було заморожене через судові позови, однак за деякий час поновили, і на ділянку заїхала будівельна техніка. Тоді комунальники та місцеві встановили бетонні блоки й перекрили проїзд для техніки. Зрештою будівництво призупинили і паркан прибрали.

У червні 2021 року суд остаточно заборонив будівництво висото к на Микільській Слобідці. А в листопаді Київрада проголосувала за створення парка вздовж Микільської Слобідки. Активісти зібрали кошти на розроблення концепції ревіталізації прибережних зон і замовили концепт парку «Дикий Лівий» архітекторам із SBM Studio.

Фото: Олена Фатєєва