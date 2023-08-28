Будівлю Лукʼянівського парку міської залізниці збережуть і відреставрують

Український девелопер Arricano, що відповідає за технічний нагляд за будівництвом на вулиці Дегтярівській, 7А та 7А, повідомив, що споруду Лук’янівського парку міської залізниці збережуть і відреставрують.

Про це пише видання 3m2.

«Офіційно повідомляємо — будівлю Лук’янівського парку міської залізниці буде збережено та реставровано згідно з погодженим проєктом, що передбачає збереження фасаду, геометричних розмірів, поверховості тощо», — запевняють у компанії.

Як підтвердження девелопер показав світлини іншої архітектурної памʼятки — будівлі електростанції Лук’янівської міської залізниці. Вона розташована на тому самому об’єкті будівництва і вже перебуває на заключному етапі реставрації.

Нагадаємо, що 22 серпня активіст Дмитро Перов повідомив, що на Дегтярівській, 7Б проводять будівельні роботи та розбирають дах будівлі Лукʼянівського парку міської залізниці.

Інспектори Департаменту охорони культурної спадщини провели огляд памʼятки та виписали припис власнику будівлі. Вони зазначили, що у лютому 2022 року надали дозвіл на виконання робіт за цією адресою, однак термін дії збіг в липні 2023 року. Тому без подовження цього дозволу будь-які будівельні роботи на майданчику є незаконними.

Фото: Arricano, Дмитро Перов