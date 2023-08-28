Будівлю Лукʼянівського парку міської залізниці збережуть і відреставрують

627
Ірина Маймур
share share

Український девелопер Arricano, що відповідає за технічний нагляд за будівництвом на вулиці Дегтярівській, 7А та 7А, повідомив, що споруду Лук’янівського парку міської залізниці збережуть і відреставрують.

Про це пише видання 3m2.

«Офіційно повідомляємо — будівлю Лук’янівського парку міської залізниці буде збережено та реставровано згідно з погодженим проєктом, що передбачає збереження фасаду, геометричних розмірів, поверховості тощо», — запевняють у компанії.

Як підтвердження девелопер показав світлини іншої архітектурної памʼятки — будівлі електростанції Лук’янівської міської залізниці. Вона розташована на тому самому об’єкті будівництва і вже перебуває на заключному етапі реставрації.

Нагадаємо, що 22 серпня активіст Дмитро Перов повідомив, що на Дегтярівській, 7Б проводять будівельні роботи та розбирають дах будівлі Лукʼянівського парку міської залізниці.

Інспектори Департаменту охорони культурної спадщини провели огляд памʼятки та виписали припис власнику будівлі. Вони зазначили, що у лютому 2022 року надали дозвіл на виконання робіт за цією адресою, однак термін дії збіг в липні 2023 року. Тому без подовження цього дозволу будь-які будівельні роботи на майданчику є незаконними.

Фото: Arricano, Дмитро Перов

Опубліковано: 28 серпня 2023
share share
Кияни закликають Кличка прибрати серп і молот із мозаїки на Хрещатику Кияни закликають Кличка прибрати серп і молот із мозаїки на Хрещатику На Виноградарі відкрили кафе сучасної української кухні «За Шафою» На Виноградарі відкрили кафе сучасної української кухні «За Шафою» У сквері на розі Гончара і Хмельницького хочуть облаштувати акустичний парк У сквері на розі Гончара і Хмельницького хочуть облаштувати акустичний парк На Сагайдачного хотіли добудувати два поверхи до пам’ятки архітектури На Сагайдачного хотіли добудувати два поверхи до пам’ятки архітектури Києву остаточно повернули ділянки на Микільській Слобідці. Там облаштують парк Києву остаточно повернули ділянки на Микільській Слобідці. Там облаштують парк На 18 локаціях Києва облаштували кільцеві розв’язки: де саме На 18 локаціях Києва облаштували кільцеві розв’язки: де саме У Києві відкрився Музей українського грамзапису. Там зберігають унікальні платівки У Києві відкрився Музей українського грамзапису. Там зберігають унікальні платівки Будиночок на дереві та ніч у замку: ось 8 незвичних місць, де ви ще встигнете відпочити Будиночок на дереві та ніч у замку: ось 8 незвичних місць, де ви ще встигнете відпочити
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.