КМДА вимагає зупинити будівельні роботи в історичній будівлі на Лукʼянівці

Департамент охорони культурної спадщини КМДА направив припис власнику історичної будівлі на Дегтярівській, 7б, де почали розбирати дах .

Промислова споруда трамвайно-тролейбусного управління на вул. Дегтярівській, 7-Б є памʼяткою архітектури місцевого значення та має охоронний статус.

Власнику будівель направлено припис з відповідними пам’яткоохоронними вимогами, зокрема припинити виконання будь-яких робіт на об’єкті та отримати дозвіл в Департаменті.

У Департаменті додали, що у лютому 2022 року вони надали дозвіл на виконання робіт за цією адресою, однак термін дії зазначеного дозволу закінчився у липні 2023 року.

Замовником вказаних містобудівних перетворень та власником об’єкта на Дегтярівській, 7-Б є ТОВ «Будхол».

Нагадаємо, що будинок споруджено у 1908-1909 роках у популярному тоді стилі модерн.