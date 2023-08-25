КМДА вимагає зупинити будівельні роботи в історичній будівлі на Лукʼянівці

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Марія Іващук
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Департамент охорони культурної спадщини КМДА направив припис власнику історичної будівлі на Дегтярівській, 7б, де почали розбирати дах.

Промислова споруда трамвайно-тролейбусного управління на вул. Дегтярівській, 7-Б є памʼяткою архітектури місцевого значення та має охоронний статус.

Власнику будівель направлено припис з відповідними пам’яткоохоронними вимогами, зокрема припинити виконання будь-яких робіт на об’єкті та отримати дозвіл в Департаменті.

У Департаменті додали, що у лютому 2022 року вони надали дозвіл на виконання робіт за цією адресою, однак термін дії зазначеного дозволу закінчився у липні 2023 року.

Замовником вказаних містобудівних перетворень та власником об’єкта на Дегтярівській, 7-Б є ТОВ «Будхол».

Нагадаємо, що будинок споруджено у 1908-1909 роках у популярному тоді стилі модерн.

Опубліковано: 25 серпня 2023
Лук'янівська історична будівля
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