У сквері на розі Гончара і Хмельницького хочуть облаштувати акустичний парк

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Ірина Маймур
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У сквері на розі вулиць Гончара та Хмельницького, де стояв пам’ятник Зої Космодем’янській, облаштують акустичний парк.

Проєкт під назвою Acoustic Park розробили архітектори студії Aranchii Architects.

Згідно з ним планують максимально зберегти зелену зону, зробити місця для відпочинку та центральну площу у формі еліпса.

На головній атракції скверу — площі — хочуть розташувати інсталяцію, яка фокусує та відбиває звукові хвилі. У певних фокусних точках людина може почути підсилені звуки довкілля, випадкових подій чи розмов, що відбуваються на іншому кінці інсталяції.

Натомість у другій частині акустичного парку будуть місця для відпочинку. Їх максимально відокремлять від пішохідних доріжок, щоб зробити перебування відвідувачів там більш приватним.

Фото: Aranchii Architects

Опубліковано: 28 серпня 2023
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