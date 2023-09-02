У Києві відкриють першу в Україні бібліотеку настільних ігор

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Валерія Гуржий
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У Києві 6 вересня відкриють першу в Україні бібліотеку настільних ігор.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що щоб скористатися ігровим фондом, потрібно стати читачем Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей міста Києва на проспекті Берестейському, 25-А.

Спочатку планується проводити ігрові зустрічі. Також всі охочі зможуть брати настілки у читальній залі. Згодом ігри видаватимуть додому, як книжки. Ігровий фонд Бібліотеки налічує понад 125 ігор. Це різноманітні настілки – від найпростіших до складних економічних стратегій. Колекцію ігор передала Спілка видавництв настільних ігор.

Фото: КМДА

Опубліковано: 02 вересня 2023
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