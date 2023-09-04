Міст через річку Ірпінь, який підірвали на початку війни, відбудували: фото

Міст поблизу Стоянки, який було підірвано в перші дні вторгнення російських військ в Україну, відновили. Наразі там відкрили всі чотири смуги для проїзду автотранспорту.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Міст було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Після звільнення Київщини облаштували тимчасову об’їзну дорогу. Однак за технічними характеристиками там не міг курсувати вантажний транспорт. Через це водіям доводилося об’їжджати альтернативним шляхом.

Правий проїзд мосту відновили в листопаді 2022 року. Лівий довелося відбудовувати з нуля. Старі бетонні конструкції, на яких було зведено тимчасовий проїзд, не підлягали відбудові.

Дорожники заклали фундамент, опори та встановили нові залізобетонні балки, облаштували освітлення, сучасне водовідведення, зробили гідроізоляцію, уклали два шари асфальтобетонного покриття.

Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури