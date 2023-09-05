У Києві хочуть створити електронний реєстр історичних будівель: як долучитися

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Ірина Маймур
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У Києві планують створити електронний реєстр історичних будівель та звертаються по допомогу до містян.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов, який нині є заступником директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Він заявив про намір почати роботу зі створення електронного переліку історичної забудови.

«Перший крок на шляху реформування системи охорони історичної та культурної спадщини — це міський електронний перелік історичної забудови. Кожна історія в цьому місті — має бути пойменована, а отже й захищена», — зазначив Перов.

Наразі він шукає 20 волонтерів, що будуть вивчати архітектурне середмістя та фіксувати історичні будівлі.

Фото: будівля Товариства швидкої медичної допомоги/Мапа Реновації

Опубліковано: 05 вересня 2023
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