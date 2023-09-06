Ландшафтний заказник «Троєщинські луки» остаточно врятували від забудови

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Ірина Маймур
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Касаційний суд виніс остаточне рішення щодо ландшафтного заказника місцевого значення «Троєщинські луки». Відтепер ця територія захищена від забудови, повідомляють у Київраді.

Заказник «Троєщинські луки» створили у 2020 році за ініціативи депутатки Київради Олесі Пинзеник та Київського еколого-культурного центру для захисту червонокнижної орхідеї коручки болотної та зеленої зони Києва.

Забудовники з «Нової України» подали позов до суду, аби забрати цю територію під забудову. Однак Київрада та Київський еколого-культурний центр виграли апеляцію в Касаційному суді. Судова справа тривала два роки, повідомляють у КЕКЦ.

«Троєщинські луки» простягаються на північ від рогу вулиці Милославської та озера Алмазне й мають площу 381,8 гектарів. Це територія, де сформовані справжні й болотисті луки та заплавний ліс. На землях заказника виявили червонокнижні види рослин, комах, тварин і птахів. Зокрема тут росте рідкісна орхідея, коручка болотна, яка внесена до Червоної книги.

Фото: КЕКЦ

Опубліковано: 06 вересня 2023
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