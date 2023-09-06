Кличко підтримав петицію про кондиціонери в громадському транспорті

Мер столиці Віталій Кличко підтримав петицію, у якій містяни просять зобов’язати «Киїпастранс» влітку вмикати кондиціонери в громадському транспорті.

У відповіді йдеться, що наявність систем кондиціонування з 2015 року є однією з обов’язкових технічних вимог до громадського транспорту, який закуповує місто. До кінця 2023 року планують придбати 8 нових одиниць громадського транспорту, обладнаних кондиціонерами.

Мер додав, що наразі з 1141 одиниці рухомого складу, який працює на маршрутах міського пасажирського транспорту, кондиціонери мають лише 499. Це 69 тролейбусів, 107 трамваїв і 323 автобуси. Водночас кондиціонери не передбачені в 642 одиницях рухомого складу.

Лише 20 автобусів, які столиця отримала від іноземних партнерів, мають системи кондиціонування. Натомість у 45 одиницях рухомого складу таких систем немає.

За словами Кличка, відтепер влітку кондиціонери в транспорті вмикатимуть за умови, якщо температура повітря сягає понад 24 градуси за Цельсієм. «Київпастранс» проводить відповідні інструктажі з водіями. У разі виявлення порушень водіїв і відповідальних посадових осіб «Київпастрансу» притягуватимуть до дисциплінарної відповідальності.

Фото: КМДА