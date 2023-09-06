Кличко підтримав петицію про кондиціонери в громадському транспорті

271
Ірина Маймур
share share

Мер столиці Віталій Кличко підтримав петицію, у якій містяни просять зобов’язати «Киїпастранс» влітку вмикати кондиціонери в громадському транспорті.

У відповіді йдеться, що наявність систем кондиціонування з 2015 року є однією з обов’язкових технічних вимог до громадського транспорту, який закуповує місто. До кінця 2023 року планують придбати 8 нових одиниць громадського транспорту, обладнаних кондиціонерами.

Мер додав, що наразі з 1141 одиниці рухомого складу, який працює на маршрутах міського пасажирського транспорту, кондиціонери мають лише 499. Це 69 тролейбусів, 107 трамваїв і 323 автобуси. Водночас кондиціонери не передбачені в 642 одиницях рухомого складу.

Лише 20 автобусів, які столиця отримала від іноземних партнерів, мають системи кондиціонування. Натомість у 45 одиницях рухомого складу таких систем немає.

За словами Кличка, відтепер влітку кондиціонери в транспорті вмикатимуть за умови, якщо температура повітря сягає понад 24 градуси за Цельсієм. «Київпастранс» проводить відповідні інструктажі з водіями. У разі виявлення порушень водіїв і відповідальних посадових осіб «Київпастрансу» притягуватимуть до дисциплінарної відповідальності.

Фото: КМДА

Опубліковано: 06 вересня 2023
share share
Один із найстаріших будинків Старої Деміївки збираються продати за 50 тисяч доларів Один із найстаріших будинків Старої Деміївки збираються продати за 50 тисяч доларів В Україні з’явилася перша онлайн-радіостанція аудіокниг Slúhavka В Україні з’явилася перша онлайн-радіостанція аудіокниг Slúhavka На Великій Житомирській запрацював десятий гриль-бар мережі Gremio Grill На Великій Житомирській запрацював десятий гриль-бар мережі Gremio Grill На Гончара відкрили кав’ярню 8/5 cafe з кавою, вином та коктейлями На Гончара відкрили кав’ярню 8/5 cafe з кавою, вином та коктейлями Ландшафтний заказник «Троєщинські луки» остаточно врятували від забудови Ландшафтний заказник «Троєщинські луки» остаточно врятували від забудови На ВДНГ відкрили кавʼярню-скейтшоп Coffee Spot На ВДНГ відкрили кавʼярню-скейтшоп Coffee Spot 6 проєктів, які реставрують старі хати та популяризують унікальну архітектуру в Україні 6 проєктів, які реставрують старі хати та популяризують унікальну архітектуру в Україні На Хмельницького відкрився заклад «Міністерство десертів» від команди «Міністерства шаурми» На Хмельницького відкрився заклад «Міністерство десертів» від команди «Міністерства шаурми»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.