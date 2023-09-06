Один із найстаріших будинків Старої Деміївки збираються продати за 50 тисяч доларів

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Ірина Маймур
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Будинок на вулиці Козацькій, що неподалік від станції метро «Деміївська», хочуть продати за 50 тисяч доларів.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Він помітив відповідне оголошення на сайті нерухомості. Перов запевняє, що в забудові вулички збереглася унікальність старого Києва — оригінальна бруківка та дворики, як у старому Подолі.

«Такої архаїки та автентики вам годі й шукати. А близькість до метро та очевидна відсутність конкурентів — роблять цей об'єкт привабливим до дбайливої реновації та облаштування тематичної кав’ярні, закладу харчування або бутік-готелю», — зазначив активіст.

Фото: Masha Kovalchuk

Опубліковано: 06 вересня 2023
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