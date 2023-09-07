Взимку Київ забезпечать теплом навіть за відсутності електроенергії

У столиці завершується підготовка до опалювального сезону. На теплових мережах міста ліквідували понад 2,2 тисячі пошкоджень, що могли б статися взимку.

Про це сьогодні під час пресбрифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Подбали про те, щоб навіть за умови відсутності електроенергії працювали котельні. Зі 157 котелень 100 мають можливість оперативного підключення до генераторів. Також маємо арсенал мобільних котелень, що можуть оперативно підтримувати тепло в таких закладах як лікарні, пологові будинки», – сказав Пантелеєв.

Він нагадав, що внаслідок ворожих ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, необхідного для нормального й стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

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