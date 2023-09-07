Галерний острів намагаються захистити від забудови в суді

Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) почав судитися із забудовниками та Київрадою за захист Галерного острова.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці організації.

Зазначається, що нещодавно суддя Господарського суду м. Києва В. Бондарчук відкрив судовий розгляд позову КЕКЦ проти Київради та забудовників із ТОП «Галерна затока».

КЕКЦ просить суд скасувати рішення Київради від 2007-го та 2008 року, коли Галерний острів було передано ТОВ «Галерна затока» під забудову.

Зазначимо, що петиція на захист Галерного острова та створення там заповідного об’єкту вже набрала необхідні 6 тисяч голосів містян.

Фото: КЕКЦ