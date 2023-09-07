У Києві з історичної будівлі прибирають два незаконні поверхи

Із пам’ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 13 прибирають мансарду, яку встановили незаконно.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

Він зазначив, що місяць тому мешканці сусідніх будинків помітили, як на даху історичної пам’ятки почався «незрозумілий ріст». Виявилося, що будівельники зводять там два поверхи. Однак згідно із законом України «Про охорону культурної спадщини» будь-які надбудови на пам’ятках архітектури заборонені.

Після розголосу в ЗМІ, викликів поліції і приписів від Департаменту територіального контролю міста Києва конструкції з даху споруди почали прибирати.

Наразі Департамент охорони культурної спадщини КМДА буде слідкувати, щоби порушник відновив дах, повернувши пам’ятку до попереднього стану.

Фото: Дмитро Перов