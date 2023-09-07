На п’яти вулицях столиці незабаром облаштують «берлінські подушки»

На п’яти вулицях Києва готуються облаштувати «берлінські подушки».

Про це повідомила депутатка Євгенія Кулеба.

Вона зазначає, що «подушки» на останньому засіданні Київської майстерні міста презентував представник українського виробника. Також там був присутній і його бізнес-конкурент — підприємець, який возить «берлінські подушки» з Польщі.

«Вирішили провести експеремент: встановити «берлінські подушки» різних постачальників на п’яти вулицях», — повідомила Кулеба.

«Берлінські подушки» — це засоби зниження швидкості руху автомобілів, що складаються з декількох штучних нерівностей, які розташовані посеред проїжджої частини з проміжками між ними. Ширина є такою, що приватні авто змушені пригальмовувати і виїжджати на підвищення однією стороною. Натомість спецтехніка та автобуси, що мають ширшу колісну базу, просто пропускають цю нерівність між колесами, й це не впливає на їхній рух.

Фото: Євгенія Кулеба, firtka.if.uа