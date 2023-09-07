Німецькі благодійники допоможуть відновити аеропорт «Київ» після війни

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Ірина Маймур
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Один із найбільших операторів аеропортів Європи Fraport допоможе в післявоєнному відновленні аеропорта «Київ».

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Міський голова поспілкувався онлайн із виконавчим директором компанії Fraport Штефаном Шульте. Під час розмови той повідомив, що компанія, яку він очолює передасть Києву 100 000 євро благодійної допомоги.

Також Кличко та Шульте обговорили допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів. Серед них — муніципальний аеропорт столиці «Київ» імені І. Сікорського.

Фото: аеропорт «Київ»

Опубліковано: 07 вересня 2023
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