Дивіться проєкт житла для переселенців, яке збудують на Рівненщині за кошти ЄС

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Ірина Маймур
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У місто Дубно Рівненської області проказали проєкт п’ятиповерхівки, яку зведуть для внутрішніх переселенців коштом Європейського Союзу.

Про це повідомили в Дубенській міській раді.

Зазначається, що будинок зведуть на вулиці Василя Червонія. Для цього Євросоюз виділив понад 5,25 млн євро, однак за умови, що комунікації та бомбосховища побудують за кошти міста, повідомив Суспільному мер міста Василь Антонюк.

Також він зазначив, що в планах звести декілька споруд. У першому будинку проживатимуть не менше 330 людей. Його мають здати не пізніше середини 2025 року.

Загалом під будівництво чотирьох будинків для ВПО в місті виділили 1,65 гектара землі.

Зазначимо, що проєкт впроваджують за фінансування Європейського Союзу European Union in Ukraine «Житло для внутрішньо переміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні». Він адмініструється «Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (NEFCO Nefco in Ukraine)».

Фото: Дубенська міська рада

Опубліковано: 11 вересня 2023
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