У Чернівцях запустять денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт

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Ірина Маймур
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У комунальному транспорті Чернівців запустять денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт.

Про це повідомили в тролейбусному управлінні міста.

Зазначається, що «денний» квиток — це картонний квиток зі штрихкодом, який діє протягом дня з моменту активації та дійсний до 23:00. Придбати квиток, що попередньо коштуватиме 50 гривень, можна буде у водія.

«Основними перевагами квитка «Денний» безліч поїздок упродовж дня та зручність і простота використання, адже пасажири можуть користуватися громадським транспортом стільки разів, скільки їм потрібно, а картонний квиток дуже зручний у використанні та підлягає переробленню», — зауважують у тролейбусному управлінні міста.

Мер Чернівців Роман Клічук зазначив, що такий квиток для проїзду в комунальних автобусах та тролейбусах планують запустити з першого жовтня.

Фото: Чернівецький промінь

Опубліковано: 12 вересня 2023
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