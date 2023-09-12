У Старокостянтинові шукають інвесторів для реставрації домініканського собору й вежі XVI століття

У Києві презентували проєкт відновлення домініканського собору та вежі XVI століття в Старокостянтинові на Хмельниччині.

Він має назву «Велична Вежа», пише видання «Хмарочос».

Інвестиційний проєкт представили міська влада та активісти громадської організації «Старокостянтинівське козацтво». Вони хочуть знайти інвесторів та можливості грантів, аби втілити задум у життя і відновити пам’ятку.

Робробленням проєкту реставрації займався директор Науково-дослідного Інституту архітектури та містобудування Сергій Юрченко. Працюючи, він спирався на історичний вигляд пам’яток до перебудови 1871 року. Зазначається, що наразі проєкт пройшов державну експертизу і вже має затверджений кошторис.

На першому етапі відновлення планують знизити територіальні води біля споруди, осушити стіни та облаштувати їхню гідроізоляцію. Далі хочуть відновити цегляно-склепінчасте перекриття костелу. Його ремонтуватимуть поетапно: від нижнього ярусу до шостого, попередньо укріпивши конструкції. Потім реставруватимуть зовнішні елементи — щитоподібний фронтон костелу та дах із вежею. Також пропонують облаштувати територію біля памʼятки та обладнати її інклюзивною інфраструктурою.

За словами архітектора проєкту Сергія Юрченка, перша згадка про пам’ятку датована 1615 роком. Януш Острозький, син Костянтина, отримав дозвіл на зведення домініканського собору, а вежу передбачив у плані ще його батько.

Юрченко зауважує, що вежа не зазнавала руйнувань до 1796 року, коли увесь комплекс споруд охопила пожежа. Ремонт пам’яток вели аж до закриття храму в 1832 році. Потім монастир перебудували на православний собор. У 1871 році його реконструювали та змінили росіяни, надавши памʼятці риси «муравйовки», псевдоруського стилю.

Пізніше споруди руйнували під час обох світових воєн: 1919 року та протягом 1941–44 років.

Зрештою у 2023 року святиня перейшла до Православної церкви України.