Труханів острів та озеро Відро можуть отримати заповідний статус

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Валерія Гуржий
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У КМДА вивчають питання надання охоронного статусу окремим природним об’єктам, зокрема це стосується Труханового острова та озера Відро.

Про це повідомили у Київській міській раді.

«Наразі Київський еколого-культурний центр готує наукові обґрунтування щодо унікальності флори та фауни острова. Одразу згодом зареєструють проєкт рішення, і сподіваюсь, що до кінця цього року він буде розглянутий та підтриманий депутатами Київради», – наголосила депутатка Київської міської ради Олеся Пинзеник.

Депутатка зазначила, що ще один природний об’єкт, якому потрібно невідкладно надати заповідний статус – це озеро Відро.

Процедура заповідання може бути така ж сама, як і у випадку Труханового острова.

Фото: Київська міська рада

Опубліковано: 12 вересня 2023
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