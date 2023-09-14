На Оболонському проспекті приберуть МАФи й заборонять паркувати автівки біля ТРЦ DREAM

У Києві хочуть прибрати МАФи вздовж Оболонського проспекту й заборонити паркувати автівки відвідувачам обох ТРЦ DREAM, адже вони блокують рух проспектом.

Про це повідомив очільник Оболонського району Кирило Фесик виданню «Твоє місто. Київ».

Райадміністрація підтримує плани міста демонтувати МАФи вздовж усього Оболонського проспекту, попри опір власників кіосків, які мають всю необхідну документацію.

«Люди, які отримують із цього прибуток, мають легальні документи. Якби не отримували прибутку, то так би за них не трималися. МАФів може бути декілька, але не така велика кількість і не в такому вигляді, як зараз. Добре, що вони «помирають»», — повідомив Кирило Фесик.

Водночас озвучити, коли саме будуть демонтовані кіоски, голова РДА не може.

Про заборону паркування автівок біля двох частин ТРЦ DREAM райадміністрація вже домовилася з їхнім співвласником Гаріком Корогодським.

«У нас була розмова про це буквально два тижні тому зі співвласником ТРЦ. У нього своє бачення, а головне бажання заборонити ставити автомобілі біля «Дрімтаунів». Вони навіть готові зазнати невеличких втрат із цього приводу, аби провадити екологічний бізнес і не перекривати проїзди на проспекті. Тому це питання зараз вирішується, — повідомив Кирило Фесик.