Суд зобов'язав демонтувати «храм-МАФ» УПЦ МП на території Музею історії України

Північний апеляційний господарський суд зобов'язав демонтувати «храм-МАФ» на території Музею історії України.

Про це повідомили у Мінкульті.

Апеляційний суд розглянув скаргу Релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва від 15 лютого та підтвердив зобов'язання звільнити ділянку від незаконно збудованого «храму-МАФу».

«Храм-кіоск» звели без жодних дозволів. Він перебуває в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».

Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. До того ж заклад, який розташований у споруді, поширює антиукраїнські наративи та працює на країну-агресора.

Зазначимо, що 15 лютого 2023 року Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від «храму-мафу» УПЦ МП, який незаконно з’явився 10 років тому на місці Десятинної церкви. Це рішення громада УПЦ МП оскаржувала в апеляції.

Фото: «Громадське»