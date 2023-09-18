На Оболоні на місці демонтованих МАФів облаштують «маршрут здоров’я»

В Оболонському районі почали облаштовувати «маршрут здоров’я».

Він пролягатиме вздовж вулиці Вишгородської, від загальноосвітньої школи № 8 до спеціалізованої школи № 16, повідомляють у Київраді.

Раніше на перехресті вулиць Івашкевича та Вишгородської розташовувалося понад 20 МАФів. Кіоски демонтували й розробили концепцію зеленого простору, який облаштують на їхньому місці.

Наразі на локації висадили дерева, кущі та інші декоративні рослини.

Тендер на облаштування «маршруту здоров’я» вже провели. Підрядна організація планує розпочати роботи найближчим часом.

Як зазначив депутат Київради Богдан Чорній, на «маршруті» встановлять вуличні лави та додаткове освітлення для комфортних прогулянок. Також він додав, що простір має бути інклюзивним і доступним для кожного містянина.