В Одесі електротранспорт працюватиме під час комендантської години: на яких маршрутах

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Ірина Маймур
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В Одесі з 18 вересня електротранспорт частково працюватиме під час комендантської години.

Відповідний наказ підписали військове командування та керівництво ОВА, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що люди, які приїжджають на міжнародні автобусні рейси, були змушені до завершення комендантської години перебувати в автобусі або на території вокзалу. Тому міській владі доручили продовжити роботу:

  • трамвайного маршруту № 7 сполученням 11 станція Люстдорфської дороги — вулиця Паустовського;
  • тролейбусного маршруту № 8 сполученням завод Суперфосфатний — Залізничний вокзал у нічну пору доби.

Відтепер щоночі о 23:00, 00:30, 02:00 і 03:30 електротранспорт буде розпочинати рух за своїми маршрутами.

Нацполіція забезпечуватиме охорону правопорядку та патрулюватиме в кожному рухомому складі.

Нагадаємо, що комендантська година в Одеській області діє з 00:00 до 05:00.

Фото: odessa-life.od.uа

Опубліковано: 18 вересня 2023
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