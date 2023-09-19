Суд повернув у власність Києва 3000 гектарів Біличанського лісу

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Валерія Гуржий
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Апеляційний суд скасував рішення Бучанської районної ради та повернув у власність Києва 3000 гектарів Біличанського лісу.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що у 2021 році Коцюбинське незаконно розширило свої території за рахунок Біличанського лісу. Згодом Бучанська районна рада знову намагалася забрати в киян ліс та віддати його під забудову.

Окрім того, Департамент земельних ресурсів КМДА підготував і передав Київраді проєкт рішення про відмову в подовженні оренди ТОВ "Літораль", яке орендує 94 га з 2008 року.

Фото: Unsplash\Irina Iriser

Опубліковано: 19 вересня 2023
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