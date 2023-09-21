У Києві запустили чат-бот для замовлення поїздок у соціальному таксі

У Києві вже близько 3 років працює соціальне таксі для людей з інвалідністю. Тепер для зручності оформлення поїздок запустили чат-бот у Telegram.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Наразі чат-бот працює у тестовому режимі. У ньому можна оперативно створити/скасувати поїздку, залишити відгук та отримати відповіді на найпоширеніші питання.

Зазначається що щомісяця кількість осіб, яких перевозить надавач послуг, збільшується. Зокрема, кількість тих, хто потребує перевезення, збільшилася із 200 до 300 людей. Уже випущено на маршрути 12 спеціалізованих автомобілів.

Щоб скористатися послугою інклюзивного таксі та отримати додаткову інформацію, звертайтеся до надавача послуг за номером 067-181-86-51 або в чат-бот.

Фото: Марина Хонда