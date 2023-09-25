Кияни закликають зберегти від забудови стадіон «Арсенал» на Грушевського — петиція

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Ірина Маймур
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Столичні мешканці закликають місцеву владу вберегти від забудови стадіон «Арсенал» на вулиці Грушевського, 36 та закінчити його реконструкцію.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради.

Як зазначив автор ініціативи Володимир Фомічов, містяни з 2006 року боролися зі спробами забудовника знищити стадіон. Саме тоді Генпланом міста було змінено цільове призначення землі під ним зі «спорту та рекреації» на «багатоповерхову забудову».

Зрештою громада перемогла, однак наразі стадіон знову під загрозою забудови. Земельна ділянка під стадіоном перебуває у власності «Укргазбанку», який планує найближчим часом виставити її на продаж.

Автор петиції вимагає, аби Київська міська державна адміністрація викупила землю й майно стадіона, а компенсаційні кошти, призначені для «Укргазбанку», спрямувала на потреби Збройних Сил України.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

Опубліковано: 25 вересня 2023
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