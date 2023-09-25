У Рівненській області відбудували 100-річне пожежне депо: фото

У селі Дібрівка Великоомелянської громади відновили історичну будівлю пожежного депо, яку звели чеські переселенці 1923 року.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Рівненській області.

Зазначається, що пожежне депо входило до об’єднання Товариства добровільної пожежної охорони (STRAŻ OGNIOWA OCHOTNICZA WE WSI DĄBROWCE). У ті часи в селі діяла добровільна пожежна команда: 22 вогнеборці за сигналом тривоги впродовж 10 хвилин приїжджали гасити пожежу в сусідніх селах у радіусі 5 км.

У 1939 році через прихід до влади «совєтів» добровільна пожежна команда припинила своє функціонування.

Будівлю пожежного депо відновлювали з початку 2020 року. Відбудову проводили спільними зусиллями рятувальників ДСНС Рівненщини й небайдужих жителів Великоомелянської сільської ради.

За цей час провели зовнішні та внутрішні будівельні роботи, виконали капітальний ремонт, повернули історичну автентичність будівлі та облаштували її пожежним інвентарем початку 20-років ХХ століття.

Відновлена будівля пожежного депо є історичною та культурною пам’яткою.

Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області