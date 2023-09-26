Місто не дозволить забудувати землі на Микільській Слобідці, які виставили на продаж

Міська влада не дозволить забудувати ділянки на Микільській Слобідці, які виставили на продаж.

Про це повідомили в КМДА.

Зазначається, що Київрада проголосувала за створення парку «Микільська Слобідка» і планувала викупити три ділянки площею понад 6 га. Однак власник землі — «Ощадбанк» — не погодився. Наразі він виставив ділянки на продаж.

У КМДА зауважують, що землі на Микільській Слобідці можна буде використовувати виключно як зелену зону. Місто сприятиме в їхньому облаштуванні та захищатиме інтереси громади.

Наразі за дорученням Віталія Кличка на розгляд Київради подали проєкт рішення про те, щоб надати ділянкам на Микільській Слобідці статусу скверу.

Нагадаємо, що днями «Ощадбанк» виставив на продаж під забудову три земельні ділянки на березі Микільської Слобідки. Зазначені ділянки площею 6,3 гектари входять у межі охоронної зони «Історичний ландшафт київських гір» і долини річки Дніпра, де заборонено нове будівництво.

Жителі й активісти понад 20 років борються проти забудови земель вздовж Микільської Слобідки. Вони самостійно зібрали кошти й замовили архітекторам SBM Studio проєкт парку під назвою «Дикий Лівий», який планують облаштувати на цих ділянках.

Фото: kyiv.comments