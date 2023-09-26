Мінкульт визнав цілісною пам'ятку архітектури на Рейтарській, яку почали демонтувати

Експертна рада Міністерство культури та інформаційної політики України визнала цілісною пам’яткою історії та архітектури на вулиці Рейтарська, 37 та 37а.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Йдеться про фасадний будинок 1913 року та розташований у дворі флігель 1890-х років, який вже почали зносити. Будівельна компанія НЕСТ стверджула, що флігель не є пам'яткою архітектури. Сам будинок планували реконструювати - зберегти фасад, але змінити внутрішній об'єм.

В результаті консультативна рада з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини КМДА схвалила проект реставрації будинку на Рейтарській, 37 зі зносом дворової частини.

Раніше ми писали, що зранку 26 вересня будинок на Рейтарській, 37, що є пам'яткою історії та архітектури почали демонтувати без погодження ЮНЕСКО. Станом на ранок вже встигли знищити фасад третього поверху.

Будинок на Рейтарській розташовано поблизу Софії Київської, він входить до буферної зони, що охороняється ЮНЕСКО. На засіданні комісії стало відомо, що проєкт з ЮНЕСКО не погоджували.

Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.

Фото: Цегла