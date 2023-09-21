Консультативна рада Департаменту культурної спадщини схвалила знесення історичної будівлі на Рейтарській

Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини КМДА схвалила проект реставрації будинку на Рейтарській, 37 зі зносом дворової частини.

Про це повідомила депутатка Євгенія Кулеба, а також заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

За словами Кулеби, керівник компанії НЕСТ Еміль Соловйов презентував проект реставрації фасаду. Частину будівлі, яку зносили, пропонують зберегти і повісити на ній табличку.

Також Перов зауважив, що відповідне рішення було підтримано попри протести присутньої громадськості, що наголошувала на необхідності збереження всього комплексу історичної забудови. Проти зносу історичної забудови виступив лише один член ради - Микола Віхарєв, двоє членів ради утримались.

Як пише депутатка Київради Ксенія Семенова, у компанії НЕСТ сказали: "Якщо громадськість так обурена, то ми шматок стіни залишимо в новому будинку. Зможете її трогать".

Будинок на Рейтарській розташовано поблизу Софії Київської, він входить до буферної зони, що охороняється ЮНЕСКО. На засіданні комісії стало відомо, що проєкт з ЮНЕСКО не погоджували.

Нагадаємо, що 8 вересня будівельники відновили демонтаж архітектурної пам’ятки на Рейтарській, 37, попри відкрите кримінальне провадження. Раніше Департамент територіального контролю призупинив дію картки на порушення благоустрою, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом руйнування обʼєкту культурної спадщини.

У квітні під виглядом реставрації на Рейтарській, 37 почали зносити «дворові будівлі» історичної пам’ятки, що також мають охоронний статус. Стараннями активістів демонтажні роботи вдалося зупинити, але забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю.

Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.

Фото: Дмитро Перов