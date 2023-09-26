Пам'ятку на Рейтарській почали демонтувати без погодження ЮНЕСКО

Будинок на Рейтарській, 37, що є пам'яткою історії та архітектури почали демонтувати без погодження ЮНЕСКО.

Про це пише "Цегла".

Від роботи техніки почали тріщати сусідні будинку, а місцеві жителі вийшли на вулицю. Також на місце приїхали небайдужі громадяни та викликали поліцію, яка, за словами активістів, приїхала не одразу.

У "Мапі реновації" повідомили, що вже знищено фасад третього поверху.

Раніше ми писали, що Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини КМДА схвалила проект реставрації будинку на Рейтарській, 37 зі зносом дворової частини.

Будинок на Рейтарській розташовано поблизу Софії Київської, він входить до буферної зони, що охороняється ЮНЕСКО. На засіданні комісії стало відомо, що проєкт з ЮНЕСКО не погоджували.

Нагадаємо, що 8 вересня будівельники відновили демонтаж архітектурної пам’ятки на Рейтарській, 37, попри відкрите кримінальне провадження. Раніше Департамент територіального контролю призупинив дію картки на порушення благоустрою, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом руйнування обʼєкту культурної спадщини.

У квітні під виглядом реставрації на Рейтарській, 37 почали зносити «дворові будівлі» історичної пам’ятки, що також мають охоронний статус. Стараннями активістів демонтажні роботи вдалося зупинити, але забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю.

Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.

Фото: Цегла