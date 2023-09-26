На Трухановому острові виявили незаконну лазню та генделики, де живуть безхатьки

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Валерія Гуржий
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Двоповерхову лазню та кістяки двох генделиків, де живуть безхатьки виявили на Трухановому острові.

Про це повідомили у КЕКЦ.

Зазначається, що лазня споруджена незаконно. З цього приводу представники київського еколого-культурного центру зверталися до правоохоронних органів та КМДА, але отримали відписки.

Також вони вважають, що кістяки генделиків також споруджені незаконно, до того ж, там мешкають безхатьки.

"І таких незаконних забудов десятки, якщо не сотні. Вони займають на острові площу близько 100 га (з 450 га всього острова). Так повільно, крок за кроком, рік у рік знищується ця унікальна київська зелена зона. Щоб її врятувати, тут потрібно терміново створити заказник. Тоді із незаконними забудовниками буде набагато легше боротися. Бо то вже буде кримінал", - повідомили у КЕКЦ.

В організації додали, що зараз спільно з Департаментом захисту довкілля КМДА зараз закінчують підготовку документів для створення заказника на Трухановому острові.

Фото: КЕКЦ

Опубліковано: 26 вересня 2023
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