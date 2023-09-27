YOD Group спроєктували перше кластерне місто, яке зведуть під Києвом

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Ірина Маймур
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Архітектурна студія YOD Group розробила проєкт першого кластерного міста Vlasne Misto.

Як воно виглядатиме, компанія показала на своїй фейсбук-сторінці.

Місто-кластер з’явиться в селі Дмитрівка під Києвом. Його розташують на території загальною площею 450 гектарів, де зможуть оселитися 32 000 людей.

Проєкт YOD Group включає котеджі, таунхауси, багатоквартирні будинки, декілька зон відпочинку з гостьовими будиночками, адміністративні споруди, офіси, коворкінги, школу, розважальний центр із фудкортами і ресторанами та іншу необхідну інфраструктуру.

Над архітектурним плануванням і дизайном YOD Group працювали спільно з KUDIN architects.

Одним із центральних елементів концепції є вертикальна теплиця. У ній будуть вирощувати зелень та овочі для мешканців міста відповідно до сучасних екологічних стандартів та новітніх агротехнологій.

Раніше ми писали, що YOD Group стали переможцями міжнародної дизайнерської премії Restaurant & Bar Design Awards 2022. Відзначили їхній інтер’єр для дніпровського закладу Deep Bar. А цьогоріч студія потрапила в шорт-лист конкурсу Restaurant & Bar Design Awards та в лонгліст найкращих проєктів за версією видання про архітектуру й дизайн Dezeen. Обидва рази — за дизайн готелю Hay Boutique Hotel у Поляниці на Івано-Франківщині.

Фото: візуалізації YOD Group

Опубліковано: 27 вересня 2023
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